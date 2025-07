Söder drängt wie Merz auf schnelle und unkomplizierte Einigung

Wie Kanzler Friedrich Merz (CDU) dringt aber auch Söder auf eine schnelle Einigung mit den USA. Es gehe darum, so schnell wie möglich zu verhandeln und so wenig kompliziert wie möglich. "Bei der Aufmerksamkeitsspanne, die man in den Verhandlungen mit den Amerikanern hat, ist das kompliziertere Verfahren nicht automatisch das effizientere Verfahren. Also nicht die klassische europäische Philosophie, so kompliziert wie möglich, sondern eher einfach und klar", betonte Söder.