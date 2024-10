In Ländern mit niedrigen Einkommen sei das Wirtschaftswachstum deutlich zurückgegangen, so die Unctad: Nach einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,6 Prozent zwischen 2003 und 2013 sei die Wachstumsrate im Jahrzehnt danach auf durchschnittlich 4,1 Prozent geschrumpft. Einen großen Anteil daran hatte China, das in den Vereinten Nationen als Entwicklungsland gilt. Das heißt: Für viele sehr arme Länder sah es noch düsterer aus.