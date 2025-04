Welthandel Trump nach Zoll-Ausnahme: Das war keine "Ausnahme"

Eine konsistente Zollpolitik sei nicht erkennbar, sagte etwa die demokratische Senatorin Elizabeth Warren."Das ist alles nur Chaos und Korruption", sagte sie dem Sender ABC News und fragte mit Blick auf die Trump-Regierung: "Wie kann man nur einem dieser Typen glauben?" Aufgrund der extremen Marktschwankungen, die mit Trumps Zoll-Ankündigungen einhergehen, haben Warren und andere Demokraten eine Untersuchung darüber gefordert, ob Mitglieder seiner Regierung sich möglicherweise unrechtmäßig an der Börse bereicherten.

Zoll-Erleichterung gut für Apple und Co

Die Ausnahme für Elektronikprodukte stellt an sich eine große Erleichterung für US-amerikanische Anbieter von Computertechnik dar, die ihre Geräte größtenteils in Asien herstellen lassen. Besonders betroffen ist Apple: Der Konzern lässt den Großteil seiner iPhones und anderer Geräte in China fertigen – auch wenn die Produktion in den vergangenen Jahren teilweise nach Vietnam und Indien verlagert wurde.

Das Ziel der Trump-Regierung, mit ihrer Zollpolitik die heimische Produktion zu stärken, dürfte in der Praxis jedoch auf erhebliche Hürden stoßen. So halten Branchenexperten etwa Lutnicks Vorstellung, iPhones künftig mit Hilfe von Robotern in den USA fertigen zu lassen, für kaum realistisch. Es fehle an qualifizierten Fachkräften, spezialisierten Zulieferern und der nötigen Infrastruktur. Zudem würde eine Verlagerung der Produktion in die Vereinigten Staaten die Geräte voraussichtlich deutlich verteuern.