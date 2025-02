Washington - US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten auf den Weg gebracht. Der Republikaner unterzeichnete dazu Anordnungen im Weißen Haus und sagte, dies solle ausnahmslos für Einfuhren aus allen Staaten gelten. Es blieb zunächst jedoch unklar, ab wann die Zölle in Kraft treten sollen. Die US-Regierungszentrale veröffentlichte die betreffenden Dokumente nicht sofort. Trump sagte: "Das ist eine große Sache." Auf diesem Weg werde Amerika wieder reich.