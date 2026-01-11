Erfurt (dpa/th) - Wirtschaftsministerin Colette Boos-John verspricht sich trotz Kritikpunkten positive Impulse für die Wirtschaft durch die Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens. "Davon profitieren auch wir in Thüringen", betonte die CDU-Politikerin. Gleichzeitig räumte die auch für das Agrarressort zuständige Ministerin: "Ja, es gibt einige wettbewerbsverzerrende Aspekte für die Landwirtschaft, die mir nicht gefallen. Aber von einer vollständigen Marktöffnung für landwirtschaftliche Produkte sind wir weit entfernt."