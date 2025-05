Welthandel: Klingbeil sieht positive Signale im Zollstreit

Klingbeil hatte seinen US-Amtskollegen Scott Bessent in Banff auch zu einem Gespräch unter vier Augen getroffen. Er sprach von einem guten Auftakt, weitere Treffen seien verabredet. "Wir waren uns vor allem einig darin, dass wir Lösungen finden wollen." Es gebe jetzt ein paar Wochen, in denen dies in Verhandlungen der EU-Kommission und der US-Seite gelingen müsse.