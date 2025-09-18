Welthandel: IW: USA bei Importen stärker von EU abhängig als von China

Sogar im Vergleich zu China liegt die EU bei den US-Importen deutlich vorn – sowohl bei der Anzahl der Waren als auch beim Gesamtwert der Importe mit einem EU-Marktanteil von mindestens 50 Prozent. China komme 2024 auf 2.925 Warengruppen mit einem Gesamtwert von 247 Milliarden Dollar. Das weist laut IW auf eine deutlich gesunkene US-Abhängigkeit von chinesischen Lieferungen hin.