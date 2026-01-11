Welthandel: Internationale Gespräche über kritische Rohstoffe

Klingbeil betonte bereits vor dem Treffen, Deutschland und die EU setzten auf einen fairen, regelbasierten und verlässlichen Handel mit diesen Rohstoffen. "Deutschland hat ein großes Interesse, hier die internationale Kooperation auszubauen, um die Versorgungssicherheit zu stärken, Abhängigkeiten zu verringern und verlässliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen sicherzustellen", sagte er. Wo immer möglich müsse gemeinsam gehandelt werden.