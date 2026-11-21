Brüssel - Die EU und der weltgrößte Inselstaat Indonesien haben nach fast zehnjährigen Verhandlungen ein weitreichendes Freihandelsabkommen und zusätzlich ein Investitionsschutzabkommen unterzeichnet. Die Vereinbarungen sollen Zölle auf nahezu den gesamten Warenhandel zwischen beiden Seiten schrittweise abschaffen und neue Investitionen erleichtern. "In einer Zeit, in der andere ihre Türen schließen, halten wir unsere offen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Samstag in Brüssel.