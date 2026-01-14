Welthandel: Chinas Außenhandel erreicht 2025 Rekordüberschuss

Peking - Chinas Außenhandel hat im vergangenen Jahr erneut einen Rekordüberschuss erreicht. Nach Daten des chinesischen Zolls stiegen die Exporte 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent auf einen Gesamtwert von rund 3,8 Billionen US-Dollar (derzeit rund 3,26 Billionen Euro) an. Die Importe blieben unverändert bei rund 2,6 Billionen Dollar, womit der Handelsüberschuss auf einen Rekordwert von knapp 1,2 Billionen Dollar stieg. 2024 hatte der Überschuss bereits fast eine Billion US-Dollar betragen.