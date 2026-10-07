Weltgrößte Bücherschau: Der große Buchmessen-Guide für die Publikumstage

Wie komme ich hin?

Vom Hauptbahnhof (Nordausgang) erreicht man zu Fuß in etwa zehn Minuten den Eingang City des Messegeländes. Mit der U-Bahn erreichen Sie den Haupteingang über den Messeturm ebenfalls vom Hauptbahnhof - sowie aus der Innenstadt. Mit der S-Bahn kommt man zum Torhaus am Hintereingang. Bei der Deutschen Bahn gibt es Sondertarife. Wer mit dem Auto kommt, kann beispielsweise auf dem Parkplatz Rebstockgelände parken.