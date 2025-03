Hier standen die Frauen im Mittelpunkt des Geschehens: Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen in der Bewegung des Weltgebetstags. Gemeinsam beten und handeln sie dafür, dass Frauen und Mädchen überall in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. So wurde der Weltgebetstag in den letzten 130 Jahren zur größten Basisbewegung christlicher Frauen. Durch das gemeinsame Engagement lernen sich Frauen unterschiedlicher christlicher Konfessionen kennen und schätzen. In vielen Städten und Dörfern gibt es dadurch enge Kontakte zwischen Kirchgemeinden. Das Motto für den Weltgebetstag 2025 mit dem Titel „wunderbar geschaffen!“ kam diesmal von den Cookinseln und wurde am vergangenen Samstag in unzähligen Veranstaltungen gefeiert.