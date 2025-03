Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg ist es das erklärte Ziel des Weltgebetstages, dass Mädchen und Frauen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. 1927 wurde er erstmals gefeiert. 1968 fand in Schweden das Gründungstreffen des Internationalen WGT-Komitees statt. Der Schwedische Ökumenische Rat lud dazu 33 Frauen aus 23 Ländern ein. Sie erstellten unter anderem die Kriterien für Nationale Komitees und legten als Datum der weltweiten Feiern zum Weltgebetstag den ersten Freitag im März fest. Dabei wandert ein Gebet 24 Stunden lang um den Erdball und verbindet (nicht nur) Frauen in mehr als 150 Ländern der Welt miteinander.