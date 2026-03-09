Wer schon einmal an einer Weltgebetstagsfeier teilgenommen hat, der weiß: Dort lernt man vieles über das jeweilige Land und seine Bewohner. Und so gab es diesmal zahlreiche Bilder und Informationen aus Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas, dessen Reichtum an Bodenschätzen Segen und Fluch zugleich ist. Etwa, weil die Erdölförderung zwar – einigen Wenigen – Geld bringt, aber gleichzeitig oft die Lebensgrundlage für Fischer und Landwirte zerstört...