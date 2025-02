In der Ecke stand ihr Bett. Und wenn die kleine Gertie nicht schlafen konnte, schaute sie die prächtige Decke an. „Ich wusste damals natürlich nicht, dass ich unter einem Kunstwerk lag“, berichtete sie den Gästen, die sie am Weltgästeführertag mit hinauf ins Obergeschoss des Steitzschen Hauses in der Hoffnung 11 nahm.