Verborgene Schätze. Das ist das diesjährige gemeinsame Motto des Weltgästeführertages. Auch die Meininger Tourist-Information bietet entsprechende Führungen am Sonntag an. Los geht es mit der ersten geführten Wanderung des Jahres mit Wanderleiter Gerd Börner. Um 10 Uhr startet die Tour an der Tourist-Information. An der Werra entlang geht es bis zum Brunnenweg, dann vorbei an einer neu errichten Mühle nach historischem Vorbild und den wasserreichen Quellen im Dreißigackerer Grund. In der Ortsmitte von Dreißigacker verbirgt sich eine Quellstube direkt unter einer 1650 gepflanzten Linde. Von dort wandert die Gruppe vorbei am Judenfriedhof bis zum Dietrichskopf. Hier lässt sich ein toller Blick in das obere Werratal genießen. Es folgt noch Besuch im verborgenen Garten von Reinhold Goetz, dem Entdecker der nach ihm benannten Spaltenhöhle, bis es dann wieder zurück geht zur Tourist-Information. Die Wanderung ist etwa 7,5 Kilometer lang.