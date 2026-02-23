Drachen, Adler, Löwe oder Greif stehen für Stärke. Aber ein Huhn? Etwa ein wehrhaftes Huhn? Und warum kein Hahn? Immerhin steht das Huhn im Henneberger Wappen auf einem Berg – Henneberg eben. Für Mathias Vester wies das weibliche Tier schon irgendwie auf erste Anflüge von Emanzipation hin. Die Gäste bemerkten den Schalk, der dem Stadtführer im Nacken saß. Und ohne ihn wäre jeder Rundgang durch Schmalkalden auch viel zu trocken.