Lila ist die Farbe, die international für die kleinen Kämpfer steht, die keinen leichten Start ins Leben hatten. Zum Weltfrühgeborenen-Tag am 15. November erstrahlen daher weltweit Gebäude im lila Licht, um ein Zeichen für Frühchen zu setzen. Auch in Suhl ist es seit Jahren Tradition, auf diese Weise auf die zu früh geborenen Babys in der Region aufmerksam zu machen. Das SRH Zentralklinikum Suhl, in dem seit Jahrzehnten Frühgeborene behandelt werden, ließ am Sonntag das Ringberghotel in kräftigem Lila erstrahlen.