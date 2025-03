Nürnberg (dpa/lby) - Vor dem Weltfrauentag am Samstag warnt die Bundesagentur für Arbeit in Bayern vor zu geringer Beschäftigung von Frauen. Immer noch arbeiteten zu viele Frauen nur geringfügig oder in Teilzeit, heißt es in einer Pressemitteilung. Das sei nicht nur vor dem Hintergrund der Arbeits- und Fachkräftesicherung ein Problem, sondern auch im Hinblick auf die Existenzsicherung und die Altersvorsorge von Frauen.