Konflikte treiben Krisen auch an anderen Brennpunkten

Somalia hat trotz langfristiger Fortschritte den höchsten Wert aller im Welthunger-Index bewerteten Länder. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist chronisch unterernährt. Im Südsudan war 2026 zeitweise ebenfalls mehr als die Hälfte der Bevölkerung von hoher akuter Ernährungsunsicherheit betroffen. Außerhalb Afrikas stiegen die Betroffenenzahlen 2025 gegenüber 2024 besonders in Myanmar um 2,3 Millionen, in Afghanistan um 1,6 Millionen und im Jemen um 1,4 Millionen.

Konflikte waren laut Welthunger-Index 2025 in 19 Ländern und Gebieten die Hauptursache akuter Ernährungskrisen mit 147,4 Millionen Betroffenen. Gewalt vertreibt Menschen von ihren Feldern und unterbricht Handelswege. Dürren, Überschwemmungen und hohe Preise verschärfen die Not.

Zugleich geht das Geld für Hilfe zurück: Nach Angaben von Aktion gegen den Hunger sank die Finanzierung humanitärer Ernährungshilfe in Krisengebieten zwischen 2022 und 2025 um 59 Prozent. Die Kürzungen gefährden auch die Datenerhebung und erschweren es, das Ausmaß der Krisen zu erfassen.