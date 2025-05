"Welterbe-Schwergewicht" Weimar

Gleich zwei Welterbetitel vereint das nahegelegene Weimar. Mehrere Liegenschaften der Klassik Stiftung Weimar etwa gehören zum Welterbe der Unesco, darunter die Wohnhäuser der Dichter Goethe und Schiller oder das Haus am Horn, ein Musterhaus der bedeutenden Kunst- und Designschule Bauhaus. Auch dort bietet die Stiftung zum Welterbetag am Sonntag unter anderem geführte Sondertouren durch das Stadtschloss und den Schlosspark Belvedere an. Die Angebote sind kostenlos, allerdings müssen dafür über den Shop kostenfreie Tickets gebucht werden.