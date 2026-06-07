Welterbetag Bauhaus, Wartburg, Hainich – Thüringen lädt zum Welterbetag

Weimar/Bad Langensalza/Erfurt/Eisenach (dpa/th) - Das Unesco-Welterbe steht am Sonntag besonders im Blick: Heute ist bundesweiter Welterbetag. Auch in Thüringen gibt es eine Reihe von Veranstaltungen - und drei Jubiläen: Seit 30 Jahren gehören die Bauhaus-Stätten in Weimar zum Unesco-Welterbe, seit 25 Jahren der handschriftliche Nachlass von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) und seit 15 Jahren trägt der Nationalpark Hainich mit seinem alten Buchenwaldbestand den prestigeträchtigen Titel. Aber auch die Stätten des klassischen Weimars, die Wartburg und das mittelalterliche jüdische Erbe in Erfurt bieten am Sonntag Einblicke.