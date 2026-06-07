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Welterbetag Bauhaus, Wartburg, Hainich – Thüringen lädt zum Welterbetag

In Deutschland gibt es 55 Unesco-Welterbestätten. Das kleine Thüringen ist mit Weimar, Erfurt, Eisenach und dem Nationalpark Hainich vertreten. Am Sonntag laden sie zu besonderen Veranstaltungen ein.

Weimar/Bad Langensalza/Erfurt/Eisenach (dpa/th) - Das Unesco-Welterbe steht am Sonntag besonders im Blick: Heute ist bundesweiter Welterbetag. Auch in Thüringen gibt es eine Reihe von Veranstaltungen - und drei Jubiläen: Seit 30 Jahren gehören die Bauhaus-Stätten in Weimar zum Unesco-Welterbe, seit 25 Jahren der handschriftliche Nachlass von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) und seit 15 Jahren trägt der Nationalpark Hainich mit seinem alten Buchenwaldbestand den prestigeträchtigen Titel. Aber auch die Stätten des klassischen Weimars, die Wartburg und das mittelalterliche jüdische Erbe in Erfurt bieten am Sonntag Einblicke.

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Label für Bedeutung und Qualität

"Der Welterbetitel ist ein Label, das für Bedeutsamkeit und Qualität spricht", sagt Uta Kühne, Sprecherin der städtischen Tourismusgesellschaft Weimar GmbH. Vor allem ausländische Besucher orientierten sich an der Marke. Touristen aus Deutschland kämen eher allgemein wegen der Kultur nach Weimar. 

Die Adelung der Weimarer Bauhausstätten mit dem Welterbetitel 1996 habe auf jeden Fall einen Besucherschub gebracht. "Und wer weiß, ob wir ohne den Titel überhaupt das neue Bauhaus-Museum bekommen hätten", sagte Kühne. Das Museum war 2019 – 100 Jahre nach der Gründung der weltberühmten Architektur- und Designschule durch Walter Gropius in Weimar – eröffnet worden.

Festakt für Bauhaus-Stätten in Weimar

Mit einem Festakt feiern Stadt, Klassik Stiftung und Bauhaus-Universität das Unesco-Jubiläum der Weimarer Bauhausstätten: die von Henry van de Velde gestalteten Bauten der Universität und das 1923 von Georg Muche als Musterbau entworfene Haus Am Horn. 

Wer sich in Weimar auf Bauhaus-Tour begeben will, kann das mithilfe einer neuen App tun. Der etwa ein- bis eineinhalbstündige Rundgang "Bauhaus in Weimar" bindet auch das Bauhaus-Museum ein. 

Im Haus Am Horn können sich Interessierte unter anderem über innovative Baumaterialien der 1920er Jahre wie Schlackenbeton, Alabasterglas und Triolin informieren.

Wanderung und Kinderführung

Auch an anderen Welterbestätten sind Führungen, Thementouren und Gesprächsrunden geplant. Im Nationalpark Hainich können Interessierte bei einer geführten Wanderung durch den Wald streifen. Die Wartburg, wo der Kirchenreformator die Bibel übersetzte und die seit 1999 zum Unesco-Welterbe gehört, lädt zu kostenfreien Rundgängen über das Burggelände. In Erfurt wird erstmals eine Familien- und Kinderführung im mittelalterlichen jüdischen Quartier, der jüngsten Thüringer Welterbestätte, geboten. Für Freunde der Weimarer Klassik stehen Touren durch den Wielandpark Oßmannstedt, das Militärkabinett und den Bücherturm der Herzogin Anna Amalia Bibliothek auf dem Programm.