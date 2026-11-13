Weltdiabetestag Wie Diabetes den Körper schädigt

Betroffene sollten ihre Füße deshalb täglich auf Rötungen, Schwellungen, Blasen und Druckstellen prüfen und auffällige Veränderungen ärztlich abklären lassen. Jedes Jahr entwickeln etwa zwei Prozent der Menschen mit Diabetes nach Angaben von Fachgesellschaften erstmals ein akutes diabetisches Fußsyndrom. Eine besonders schwere Folge ist der sogenannte Charcot-Fuß. Dabei werden Knochen und Gelenke zerstört, und der Fuß kann sich stark verformen.

Nieren: Wenn die Filter nicht mehr richtig arbeiten

Auch die Nieren können durch dauerhaft hohe Blutzuckerwerte Schaden nehmen, weil die feinen Blutgefäße beeinträchtigt werden. Die Filterleistung lässt nach, und Eiweiß kann vermehrt in den Urin gelangen. Eine Nierenerkrankung verursacht anfangs meist keine Beschwerden und bleibt daher oft unentdeckt, bis die Schädigung fortgeschritten ist.

Eine deutsche Auswertung aus dem Jahr 2025 zeigt, wie wichtig die Früherkennung ist: Bei fast 20 Prozent der Risikopatienten mit Diabetes, für die ausreichend Laborwerte vorlagen, fand sich eine chronische Nierenerkrankung. Die Zahl gilt aber nur für diese Teilgruppe, nicht für alle Menschen mit Diabetes.

Zwei einfache Tests helfen bei der Früherkennung: Ein Bluttest zeigt, wie gut die Nieren das Blut reinigen. Ein Urintest prüft, ob vermehrt Eiweiß ausgeschieden wird. Leitlinien empfehlen, beide Werte bei Diabetes zu kontrollieren.

Augen: Wenn die Netzhaut Schaden nimmt

Diabetes kann auch die feinen Blutgefäße in der Netzhaut schädigen. Die diabetische Retinopathie bleibt anfangs oft unbemerkt. Erst bei fortgeschrittenen Schäden kann das Sehvermögen nachlassen.

Eine mögliche Folge ist das diabetische Makulaödem. Dabei sammelt sich Flüssigkeit an der Makula, der Stelle des schärfsten Sehens. Betroffene sehen dann möglicherweise verschwommen. Plötzliche Sehstörungen sollten daher zeitnah augenärztlich abgeklärt werden.

Nach Angaben der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) sind 10 bis 15 Prozent der Menschen mit Typ-2-Diabetes betroffen. Bei bis zu 16 Prozent sind Netzhautveränderungen bereits bei der Diagnose vorhanden. Eine Augenuntersuchung ist deshalb direkt nach der Diagnose wichtig. Sind keine Schäden zu sehen und bestehen keine weiteren Risikofaktoren, reicht meist eine Kontrolle alle zwei Jahre. Bei erhöhtem Risiko ist eine jährliche Untersuchung nötig.