Auf die deutschen Skilangläuferinnen kann man im Olympia-Winter zählen. Entgegen der Männer-Riege performten die Damen auch beim Heimspiel in Oberhof, allen voran Sprint-Spezialistin Coletta Rydzek. Mit Platz zwei im wunderschönen Abendflutlicht von Oberhof sorgte die Frohnatur am Samstag für den emotionalen Höhepunkt der Langlauf-Sparte beim bislang einmaligen Weltcup-Wumms in Thüringen. Die 28-Jährige musste sich im Freistil-Sprint nur der Schwedin Jonna Sundling geschlagen geben. Die zweite deutsche Finalistin Laura Gimmler glänzte ebenso als Vierte.