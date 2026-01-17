Wer an den Weltcup-Wochenende – besonders natürlich bei den Biathlon-Rennen – ein freies Zimmer sucht, der muss in der Rennsteigstadt entweder sehr viel Glück haben oder sehr tief in die Tasche greifen: Die Hotels und Pensionen sind voll – und die Hoteliers natürlich begeistert von der Kundschaft, die der Spitzensport an ihre Türen klopfen lässt. An den Winterwochenenden brummt das Geschäft – und das muss es auch, damit die Häuser über die Durststrecken der am Rennsteig langen Übergangszeiten im Frühjahr und Herbst kommen.