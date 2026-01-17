Wer an den Weltcup-Wochenende – besonders natürlich bei den Biathlon-Rennen – ein freies Zimmer sucht, der muss in der Rennsteigstadt entweder sehr viel Glück haben oder sehr tief in die Tasche greifen: Die Hotels und Pensionen sind voll – und die Hoteliers natürlich begeistert von der Kundschaft, die der Spitzensport an ihre Türen klopfen lässt. An den Winterwochenenden brummt das Geschäft – und das muss es auch, damit die Häuser über die Durststrecken der am Rennsteig langen Übergangszeiten im Frühjahr und Herbst kommen.
Weltcups in Oberhof Kein Spitzensport ohne Betten
Peter Lauterbach 16.01.2026 - 15:26 Uhr