Die AXA-Winterwochen im Januar mit erstmals fünf Weltcups in Oberhof stellen auch die Organisatoren und Helfer vor besondere Herausforderungen. Während beim Biathlon vom 8. bis 11. Januar bis zu 700 Volunteers im Einsatz sind, reduziert sich die Anzahl der Helfer beim Skilanglauf und in der Nordischen Kombination am 17. und 18. Januar um gut die Hälfte auf 300. Diese drei Veranstaltungen laufen unter Federführung der Oberhofer Sport- und Event GmbH. Für die beiden Rennrodel-Weltcups in Oberhof am 17./18. Januar und 23./24. Januar zeichnet wie gewohnt der Thüringer Schlitten- und Bobsportverband (TSBV) verantwortlich. An den beiden Wochenenden werden jeweil gut 200 Ehrenamtliche im Einsatz sein.