Am Ende gibt es noch einmal sieben Podestplätze für die deutschen Sportler. Hier sind die schönsten Bilder des Wettkampftages.
Weltcups in Oberhof Der zweite Wettkampftag in Bildern
Redaktion 18.01.2026 - 17:34 Uhr
Tolles Finale bei Langlauf, Nordischer Kombination und Rodeln in Oberhof: Nach 7500 Zuschauern am Samstag erleben am Sonntag noch einmal 4300 Zuschauer bei schönstem Winterwetter mit Sonnenschein hochklassigen Sport in drei Disziplinen.
Am Ende gibt es noch einmal sieben Podestplätze für die deutschen Sportler. Hier sind die schönsten Bilder des Wettkampftages.