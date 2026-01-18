Noch etwas wacklig steht Ella auf den Langlaufskiern. Dennoch versucht die Fünfjährige mit Feuereifer den mit blauen und roten Kegeln gesteckten kleinen Parcour zu durchqueren. Auch Mama Anja hat sich ein Paar Skier geschnappt und macht’s ganz gut vor. Man sieht: Sie steht nicht zum ersten Mal auf den schmalen Brettern. Beide sind mit der ganzen Familie in die Skihalle gekommen nachdem sie am Vormittag mit rund 2000 anderen Winterfans das Skispringen im Kanzlersgrund verfolgt haben.