Das ursprünglich für Freitag geplante Frauen-Rennen wurde um einen Tag nach vorn geschoben und wird nun um 14.15 Uhr (ARD und Eurosport) ausgetragen. Um diese Zeit sollten eigentlich die Männer laufen. Ihr Wettkampf wird jetzt um 11.30 Uhr gestartet. Damit haben die Skijägerinnen und Skijäger am Freitag einen Ruhetag.