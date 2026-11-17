Planegg/Lillehammer - Die deutschen Skispringer starten ohne den fünfmaligen Weltmeister Karl Geiger in den Weltcup-Winter. Der 33-Jährige gehört nicht zum sechsköpfigen Aufgebot, das der neue Bundestrainer Andreas Mitter für den Auftakt im norwegischen Lillehammer an diesem Wochenende nominiert hat. Für das deutsche Team starten die Olympiasieger Philipp Raimund und Andreas Wellinger sowie Felix Hoffmann, Pius Paschke, Ben Bayer und Max Unglaube.
Weltcup-Start Routinier nicht dabei: Dieser Skispringer fehlt beim Auftakt
dpa 17.11.2026 - 17:44 Uhr