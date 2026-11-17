Geiger hatte in der Saisonvorbereitung mit Knieproblemen zu kämpfen. "Wir haben uns dazu entschieden, dass wir dem Karl noch die Zeit geben, sich vorzubereiten", sagte Mitter. Der Oberstdorfer sei "ein extrem wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft". Mitter erklärte zudem: "Er hat das Potenzial und die Möglichkeit, dass er da wieder hinkommt, wo er schonmal war."