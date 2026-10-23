Weltcup-Start in Sölden Olympia-Drama? Ski-Ass Dürr wieder angriffslustig

Was für sie aber mehr wiege als das Gefühl der Enttäuschung, sei "der Weg dorthin", erklärte die Münchnerin. "Dass ich es überhaupt geschafft habe, mich in die Position zu bringen." Immerhin hatte Dürr mehrere Wochen zuvor noch in einer Krise gesteckt. "Ich wusste im Dezember, Januar: Wenn ich so fahre, bin ich chancenlos auf eine Medaille." Dann habe sie sich aber zurückgekämpft. "Ich glaube, es haben viele von außen deutlich negativer wahrgenommen als ich", fasste sie das Drama von Cortina d'Ampezzo nun noch mal zusammen.