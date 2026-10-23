Weltcup-Start in Sölden Olympia-Drama? Ski-Ass Dürr wieder angriffslustig

Sölden - Skirennfahrerin Lena Dürr hat ihr Olympia-Drama vom vorigen Winter abgehakt und geht ambitioniert in die neue Weltcup-Saison. "Ich hoffe, dass ich noch mal was drauflegen kann", sagte die 35-Jährige vor dem Riesenslalom in Sölden am Samstag (10.00 und 13.00 Uhr). Das Niveau in der alpinen Kerndisziplin sei schon "sehr, sehr hoch", meinte die Sportlerin vom SV Germering vor dem traditionellen Auftakt auf dem Rettenbachferner. "Wenn man ganz vorne mitfahren will, muss alles sitzen. Daran arbeite ich."