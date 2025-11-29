Östersund - Drei Strafrunden von Selina Grotian und Franziska Preuß haben der deutschen Frauenstaffel den Auftakt in den olympischen Biathlon-Winter kräftig verdorben. Das Quartett mit Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Grotian und Preuß belegte zum Weltcupstart in Östersund mit großem Rückstand nur den elften Platz. Beim Sieg von Weltmeister Frankreich vor Italien und Tschechien waren drei Extrarunden und insgesamt zehn Nachlader zu viel, um in die Nähe des Podests zu kommen. Nach 4 x 6 Kilometern lagen die WM-Fünften im Ziel 3:16,2 Minuten hinter den starken Französinnen.