In der vergangenen Saison war die Oberbayerin noch von Erfolg zu Erfolg geeilt und hatte am Ende die Weltcup-Gesamtwertung sowie die Einzel-Wertungen in Parallel-Riesenslalom und Parallel-Slalom gewonnen. In diesem Winter stehen bislang bei den Rennen in Mylin und Yanqing die Plätze elf, zehn, fünf und neun zu Buche. "Jetzt heißt es, den China-Trip schnell abzuhaken und dann geht es am Donnerstag in Carezza weiter", sagte Hofmeister.