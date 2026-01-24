Nove Mesto - Das deutsche Biathlon-Duo Leonhard Pfund und Marlene Fichtner ist nach dem Sieg im Single-Mixed-Staffelrennen von Nove Mesto disqualifiziert worden. Kurz vor der Siegerehrung wurde den beiden nach einem starken Auftritt und lediglich vier Nachladern der erste Platz aberkannt, weil Fichtner nach ihrem letzten Liegendanschlag das Gewehr nicht ordnungsgemäß geschultert haben soll. Sie war mit ihrem linken Arm nicht direkt durch die Schulterschlaufe gekommen und soll daher nicht regelkonform unterwegs gewesen sein.