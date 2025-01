Weltcup in Ruhpolding Björndalen glaubt an Biathletin Preuß: "Richtig cool"

Ruhpolding - Biathlon-Ikone Ole Einar Björndalen sieht in Franziska Preuß die kommende Gesamtweltcupsiegerin. "Für mich ist es gar nicht so ein großes Thema. Das vom Ole zu hören, ist aber richtig cool", sagte die 30-Jährige vor dem Start des Heim-Weltcups in ihrem Wohnort Ruhpolding. Preuß führt vor dem Einzel am Donnerstag (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) die Gesamtwertung an und wird wegen ihres großen Vorsprungs auch am Sonntag im Massenstart wieder im Gelben Trikot auf ihren Heimstrecken laufen.