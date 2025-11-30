Östersund - Der verpatzte Auftakt in den Olympia-Winter ließ Franziska Preuß kurz etwas ratlos zurück. "Ich weiß noch nicht genau, warum ich stehend so versagt habe", sagte die Gesamtweltcupsiegerin. Platz elf mit der deutschen Frauenstaffel und ihre eigene Strafrunde trotz drei Nachladern im Stehendschießen waren beim Weltcupstart in Östersund so gar nicht nach dem Geschmack der 31-Jährigen. "Es ging nach hinten los. Das war einfach nicht gut, da muss man nicht viel dazu sagen", urteilte Preuß in der ARD offen.