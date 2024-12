Hochfilzen - Die deutschen Biathleten haben zum Abschluss des Weltcups im österreichischen Hochfilzen in der Staffel das ersehnte Erfolgserlebnis verpasst. In einer ungewohnten Besetzung kamen Justus Strelow, Simon Kaiser, Danilo Riethmüller und Philipp Nawrath nicht über Rang fünf hinaus, nachdem es beim Saisonauftakt in Kontiolahti auch nur Platz vier geworden war.