Der Internationalen Rennrodel-Verband (FIL) sucht händeringend nach einem Austragungsort für die Rennrodel-WM 2028. Thomas Schwab, Sportdirektor und Vorstandsvorsitzender des Schlitten- und Bobsportverbandes für Deutschland (BSD), hatte am Rande des Weltcups in Oberhof erklärt, dass die designierte Bahn am Königsee 2028 definitiv nicht für Wettkämpfe zur Verfügung stehe. Die Gemeinde Schönau am Königssee hält nach Zeitungsberichten eine Fertigstellung des neu zu planenden Herrenstarts samt des entsprechenden Bahnabschnitts vor 2029 für unrealistisch. Zunächst gab es die Idee, den Weltmeisterschaftstermin 2028 mit Lake Placid (USA) zu tauschen, das 2029 Austragungsort der Rennen sein soll. Diese Idee scheint aber vom Tisch. Statt dessen ist die Bahn am Rennsteig erneut als Austragungsort im Gespräch.