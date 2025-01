Weltcup in Oberhof Gut gerüstet fürs große Biathlon-Fest

Sechs Wettkämpfe stehen auf dem Programm des Biathlon-Weltcups vom 9. bis 12. Januar, der seit Jahrzehnten nicht aus dem Wintersport-Kalender in Oberhof wegzudenken ist. Der Sprint der Frauen am Donnerstag um 14.20 Uhr eröffnet die erstklassige Sportveranstaltung. Am Freitag, 10. Januar, um 14.20 Uhr folgt der Sprint der Männer. Am Samstag, 11. Januar, gehen die Frauen um 12.30 Uhr und die Männer um 14.45 Uhr auf Verfolgungsjagd. Beschlossen wird der Weltcup von der Single-Mixed-Staffel um 12.20 Uhr und der Mixed-Staffel um 14.30 Uhr am Sonntag, 12. Januar. Tausende Fans in der Arena am Rennsteig und an der legendären Strecke durch den Thüringer Wald feuern sie lautstark an und pushen sie zu Höchstleistungen.