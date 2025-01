Spezialistin Voigt fehlt bei Heimrennen

Strelow hatte gemeinsam mit Top-Schützin Vanessa Voigt zum Saisonstart in Finnland bereits Rang drei im Single-Mixed belegt. Vor fast genau einem Jahr holte das Duo in Antholz gemeinsam sogar einen Weltcupsieg. Die Thüringerin Voigt konnte bei ihrem Heimspiel in Oberhof im schießlastigen Wettbewerb aufgrund der Folgen einer Erkältung nicht antreten. Ob sie beim Weltcup in der kommenden Woche in Ruhpolding wieder dabei ist, ist noch unklar.