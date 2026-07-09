Weltcup in Lonato: Messerschmidt hadert nach ihrer Rückkehr

Große Hitze, großes Teilnehmerfeld mit hoher Qualität und Dichte: Das waren die Bedingungen beim Flinten-Weltcup in Lonato für die deutschen Skeetschützen. Auch wenn es nicht zum Finale reichte, durften drei deutsche Männer mit ihren Leistungen sehr zufrieden sein: Felix Haase und Sven Korte trafen 122 Scheiben, Tilo Schreier nur eine weniger. Dass es damit „nur“ zu den Plätzen elf (Haase), 17 und 30 reichte, verdeutlicht die hohe Qualität und Dichte im riesigen Teilnehmerfeld von 173 Schützen. Haase und Korte verfehlten bei 34 Grad das Finale um lediglich einen Treffer.