Biathletin Johanna Puff verpasst den Saisonstart in Finnland. Den Weltcup-Auftakt in Kontiolahti muss die 24-Jährige krankheitsbedingt auslassen, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. Für sie rückt als nominierte Reserveathletin Anna Weidel ins Team, zu dem bei den Frauen außerdem Marlene Fichtner, Janina Hettich-Walz, Julia Kink, Julia Tannheimer und die Thüringerin Vanessa Voigt gehören. Das erste Rennen des neuen Winters bestreiten die Männer am Donnerstag mit dem Einzel (16.15 Uhr/ARD und Eurosport), die Frauen sind am Freitag (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) dran. Bei den Männern wurden Philipp Horn, Fabian Kaskel, Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller, Elias Seidl und Justus Strelow nominiert.