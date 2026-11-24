Biathletin Johanna Puff verpasst den Saisonstart in Finnland. Den Weltcup-Auftakt in Kontiolahti muss die 24-Jährige krankheitsbedingt auslassen, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. Für sie rückt als nominierte Reserveathletin Anna Weidel ins Team, zu dem bei den Frauen außerdem Marlene Fichtner, Janina Hettich-Walz, Julia Kink, Julia Tannheimer und die Thüringerin Vanessa Voigt gehören. Das erste Rennen des neuen Winters bestreiten die Männer am Donnerstag mit dem Einzel (16.15 Uhr/ARD und Eurosport), die Frauen sind am Freitag (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) dran. Bei den Männern wurden Philipp Horn, Fabian Kaskel, Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller, Elias Seidl und Justus Strelow nominiert.
Saisonstart in Finnland Biathletin fällt erkrankt aus
Redaktion 24.11.2026 - 13:58 Uhr