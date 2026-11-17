Planegg/Kontiolahti - Ohne Selina Grotian starten die deutschen Biathletinnen in Finnland in den Weltcup-Winter. Die 22-Jährige, die in ihrer Karriere schon ein Einzelrennen im Weltcup gewonnen hat, wurde für den Winter-Auftakt der besten Biathletinnen in der kommenden Woche in Kontiolahti nicht nominiert. Grotian hatte ein Testrennen in der vergangenen Woche wegen Problemen am Schienbein abgebrochen. Die Bayerin steht im Kader für den zweitklassigen IBU-Cup.