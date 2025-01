Weltcup in Bayern: Biathletin Voigt startet nach Krankheit in Ruhpolding

Ruhpolding - Nach einer Zwangspause infolge einer Erkrankung soll Biathletin Vanessa Voigt beim zweiten Heimweltcup in Ruhpolding wieder antreten. "Sie wird heute Abend anreisen und ab den Einzeln hier starten", sagte Sportdirektor Felix Bitterling in einer Medienrunde in der Chiemgau Arena. Die 27 Jahre alte Voigt absolvierte am Dienstagmorgen als Härtetest noch ein Training in Oberhof und fühlt sich bereit, am Donnerstag (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) im Einzelrennen über 15 Kilometer dabei zu sein.