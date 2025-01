Weltcup in Altenberg Rodler Langenhan siegt vor Loch - "Mega zufrieden"

Vor der Weihnachtspause hatten die deutschen Rodler in Oberhof und in Innsbruck-Igls heftige Schlappen gegen die Österreicher kassiert. Dabei hatten Langenhan und Loch beim Auftakt in Norwegen noch überzeugen können. "Gut angefangen, und stark nachgelassen", hatte Langenhan seine bisherigen Leistungen vor dem Rennen in Altenberg beschrieben. In Sachsen hatte er im vergangenen Jahr seinen ersten WM-Titel gewonnen.