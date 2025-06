Eine Silber- und drei Bronzemedaillen: So lautet die erfreuliche Bilanz der deutschen Schützen beim Heim-Weltcup in München. Am Schlusstag wurde das Gesamtergebnis nochmals aufgebessert. Olympiasieger Christian Reitz und Doreen Vennekamp gewannen im Luftpistolen-Mixed das Bronzematch gegen die serbischen Olympiasieger Zorana Arunovic/ Mamir Mikec mit 17:13.