Weltcup im Sportschießen: Vennekamp bleibt ohne Medaillen

Der Deutsche Schützenbund nimmt in dieser Woche mit einem kleinen Team von acht Aktiven am zweiten Weltcup der Saison in Lima teil. Mit Doreen Vennekamp aus Steinbach-Hallenberg und Christian Reitz gehen in der peruanischen Hauptstadt lediglich zwei Sportschützen an die Schießlinie, die in der Vorwoche auch den Auftakt-Weltcup in Buenos Aires absolviert hatten. Sie qualifizierten sich in Argentinien insgesamt für drei Finalwettkämpfe, blieben aber medaillenlos. Reitz wurde Vierter mit der Luftpistole, Vennekamp Fünfte mit der Luft- und und Achte mit der Sportpistole. In Lima unternehmen beide nun einen erneuten Anlauf, wobei sich Vennekamp diesmal auf die Sportpistole konzentrieren wird.