Top-Leistungen, Emotionen und zwei Medaillen für Deutschland: Der vorletzte Tag beim Heim-Weltcups der Sportschützen in München brachte alles, was das Schießsport-Herz begehrt: Florian Peter und Emanuel Müller gewannen am Freitag mit der Schnellfeuerpistole Silber und Bronze und sorgten somit für die Medaillen zwei und drei für das DSB-Team. Der Sieg ging an den Franzosen Jean Quiquampoix.