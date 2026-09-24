Nach seinen beiden Bronzemedaillen bei der Rollski-WM in Lettland über 10 Kilometer klassisch und 20 Kilometer im freien Stil hat Thomas Bing in Südtirol erneut unterstrichen, dass er auf Rollski noch immer zu Deutschlands besten Skilangläufern gehört. „Um Platz zwei im laufenden Wettbewerb halten zu können, musste ich mir die ärgsten Kontrahenten auf den zehn Kilometern der Alpe Cermis vom Hals halten. Deshalb habe ich mit Beginn des Anstiegs ein Höllentempo vorgelegt. Die in der Gesamtwertung mir am nächsten liegenden mussten mitgehen“, erklärte der in Oberhof lebende 36-Jährige vom Rhöner WSV Dermbach. „Die Rechnung ging auf, ich war nach den beiden letzten extrem steilen Passagen zwar völlig am Ende, meine Konkurrenten um Platz zwei waren aber noch mehr kaputt, und kamen hinter mir ein.“