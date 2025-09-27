Fünf Weltcups, drei Sportstätten, ein Ziel: Oberhof. Mit diesem Slogan werben die Weltcup-Organisatoren in der Rennsteigstadt für alle wintersportlichen Großveranstaltungen im Januar 2026. An drei Wochenenden hintereinander wird Oberhof dabei Gastgeber für fünf Events sein. Damit sorgt Oberhof nach der Doppel-Weltmeisterschaft im Jahr 2023 mit Biathlon und Rennrodeln erneut für ein Novum im Wintersport.